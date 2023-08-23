В Москве мужчина попытался устроить поджог в ресторане и попал в больницу

В Москве мужчина пытался устроить поджог в ресторане в районе Марьино. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошёл утром в ресторане "Золотой век" на улице Голованова. Загорелась обшивка барной стойки и оборудование. Прибывшие на место пожарные потушили огонь на площади пять квадратных метров. Мужчину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.