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23 августа, 08:24

В Москве мужчина попытался устроить поджог в ресторане и попал в больницу

SHOT: В Москве госпитализировали мужчину, пытавшегося устроить пожар в ресторане

В Москве мужчина пытался устроить поджог в ресторане в районе Марьино. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошёл утром в ресторане "Золотой век" на улице Голованова. Загорелась обшивка барной стойки и оборудование. Прибывшие на место пожарные потушили огонь на площади пять квадратных метров. Мужчину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

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Ранее в Петербурге 18-летнему парню оторвало палец из-за взрыва в руке петарды. Пострадавшего госпитализировали, теперь полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Уже известно, что петарду парень купил в одном из маркеплейсов.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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