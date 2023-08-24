Семья из амурского села погибла при пожаре в собственном доме
Прокуратура: Трёхлетний ребёнок с родителями погиб при пожаре в Амурской области
Сгоревший дом в Амурской области, в котором погибли родители и трёхлетний ребёнок. Обложка © t.me / Прокуратура Амурской области
В Амурской области при пожаре в частном доме погиб трёхлетний ребёнок вместе с родителями, сообщает местная прокуратура. Всё произошло в селе Николаевка Бурейского округа вечером 23 августа.
Сгоревший дом в Амурской области, в котором погибли родители и трёхлетний ребёнок. Фото © t.me / Прокуратура Амурской области
"В пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребёнок 2020 года рождения", — уточняет пресс-служба прокуратуры.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельство произошедшего, ведётся процессуальная проверка. На месте работает прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев.
Ранее в частном доме в Змеиногорске Алтайского края произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей, ещё три человека пострадали.