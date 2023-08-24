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24 августа, 03:57

Семья из амурского села погибла при пожаре в собственном доме

Прокуратура: Трёхлетний ребёнок с родителями погиб при пожаре в Амурской области

<p>Сгоревший дом в Амурской области, в котором погибли родители и трёхлетний ребёнок. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prokuratura28/434" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Амурской области</a></p>

Сгоревший дом в Амурской области, в котором погибли родители и трёхлетний ребёнок. Обложка © t.me / Прокуратура Амурской области

В Амурской области при пожаре в частном доме погиб трёхлетний ребёнок вместе с родителями, сообщает местная прокуратура. Всё произошло в селе Николаевка Бурейского округа вечером 23 августа.

Сгоревший дом в Амурской области, в котором погибли родители и трёхлетний ребёнок. Фото © t.me / Прокуратура Амурской области

Сгоревший дом в Амурской области, в котором погибли родители и трёхлетний ребёнок. Фото © t.me / Прокуратура Амурской области

"В пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребёнок 2020 года рождения", — уточняет пресс-служба прокуратуры.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельство произошедшего, ведётся процессуальная проверка. На месте работает прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев.

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Анатолий Симоненко
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