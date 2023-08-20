Сестра и брат заживо сгорели в доме своей бабушки на Алтае
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Алтайском крае
В частном доме в Змеиногорске Алтайского края произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей, ещё три человека пострадали. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Трагедия произошла накануне вечером. Женщина, воспитывающая семерых детей, оставила троих из них на выходных у своей матери. Когда все легли спать, в комнате начался пожар. Заживо сгорели 4-летняя девочка и 3-месячный мальчик.
"Хозяйку дома, её сожителя и двухлетнего ребёнка через окно смогли спасти увидевшие возгорание местные жители. С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в медицинское учреждение", — уточнили в региональном СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы, также предстоит выяснить условия жизни и воспитания детей в семье. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.
Ранее сообщалось, что дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке. Он несколько часов пролежал на подоконнике под палящим солнцем. Никто не пострадал.