Сестра и брат заживо сгорели в доме своей бабушки на Алтае

В частном доме в Змеиногорске Алтайского края произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей, ещё три человека пострадали. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Пожар в доме в Змеиногорске Алтайского края. Фото © СУ СК России по Алтайскому краю

Трагедия произошла накануне вечером. Женщина, воспитывающая семерых детей, оставила троих из них на выходных у своей матери. Когда все легли спать, в комнате начался пожар. Заживо сгорели 4-летняя девочка и 3-месячный мальчик.

"Хозяйку дома, её сожителя и двухлетнего ребёнка через окно смогли спасти увидевшие возгорание местные жители. С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в медицинское учреждение", — уточнили в региональном СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы, также предстоит выяснить условия жизни и воспитания детей в семье. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.