Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

Открытое горение на складе маркетплейса Ozon в Подмосковье ликвидировано, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе Ozon, возгорание произошло в одном из блоков склада в Гривно. Там успокоили владельцев товаров, заверив, что помещение не использовалось, посылки там не хранились. Пострадавших нет, все сотрудники были эвакуированы. Угрозы для соседних блоков и строений нет.