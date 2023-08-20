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20 августа, 09:11

Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

Открытое горение на складе Ozon в Подольске ликвидировано

<p>Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/ogneborcy_podolska" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Огнеборцы Подольска</a></p>

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске. Фото © VK / Огнеборцы Подольска

Открытое горение на складе маркетплейса Ozon в Подмосковье ликвидировано, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"В 11:48 ликвидировано открытое горение", говорится в опубликованном сообщении.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе Ozon, возгорание произошло в одном из блоков склада в Гривно. Там успокоили владельцев товаров, заверив, что помещение не использовалось, посылки там не хранились. Пострадавших нет, все сотрудники были эвакуированы. Угрозы для соседних блоков и строений нет.

Тушение склада Ozon в Подмосковье с помощью вертолёта. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, на складе Ozon в подмосковном Подольске вспыхнула продукция на площади в 375 квадратных метров. Сотрудников эвакуировали, информации о пострадавших и причинах инцидента не поступало. К тушению пожара привлекли вертолёт.

Матвей Константинов
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