Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске
Открытое горение на складе Ozon в Подольске ликвидировано
Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске. Фото © VK / Огнеборцы Подольска
Открытое горение на складе маркетплейса Ozon в Подмосковье ликвидировано, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
"В 11:48 ликвидировано открытое горение", — говорится в опубликованном сообщении.
Как рассказали Лайфу в пресс-службе Ozon, возгорание произошло в одном из блоков склада в Гривно. Там успокоили владельцев товаров, заверив, что помещение не использовалось, посылки там не хранились. Пострадавших нет, все сотрудники были эвакуированы. Угрозы для соседних блоков и строений нет.
Тушение склада Ozon в Подмосковье с помощью вертолёта. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, на складе Ozon в подмосковном Подольске вспыхнула продукция на площади в 375 квадратных метров. Сотрудников эвакуировали, информации о пострадавших и причинах инцидента не поступало. К тушению пожара привлекли вертолёт.