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19 августа, 17:36

В Дагестане проверят все АЗС после трагедии с 35 погибшими

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после пожара в Махачкале

<p>Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Обложка © LIFE</p>

Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Обложка © LIFE

Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана после взрыва и пожара в Махачкале. Об этом сообщил глава ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меликовым.

"Начнётся проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность", — цитирует Трембицкого пресс-служба главы Дагестана.

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Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE

Напомним, 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. В автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву. Арендатор склада арестован на два месяца. Ведётся расследование.

Андрей Бражников
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