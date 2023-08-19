В Дагестане проверят все АЗС после трагедии с 35 погибшими

Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана после взрыва и пожара в Махачкале. Об этом сообщил глава ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меликовым.

"Начнётся проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность", — цитирует Трембицкого пресс-служба главы Дагестана.