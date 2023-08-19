В Дагестане проверят все АЗС после трагедии с 35 погибшими
Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после пожара в Махачкале
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Обложка © LIFE
Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана после взрыва и пожара в Махачкале. Об этом сообщил глава ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меликовым.
"Начнётся проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность", — цитирует Трембицкого пресс-служба главы Дагестана.
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE
Напомним, 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. В автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву. Арендатор склада арестован на два месяца. Ведётся расследование.