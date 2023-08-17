Владельца взорвавшегося в Махачкале склада селитры арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева — владельца взорвавшегося в Махачкале незаконного склада селитры. Он пробудет в СИЗО минимум до 14 октября.

Следствие считает, что именно Насрулаев является одним из виновников взрыва, унёсшего жизни 35 человек. Он незаконно хранил в автосервисе селитру, которая взорвалась в результате пожара.