Владельца взорвавшегося в Махачкале склада селитры арестовали на два месяца
Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о пожаре Махачкале
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева — владельца взорвавшегося в Махачкале незаконного склада селитры. Он пробудет в СИЗО минимум до 14 октября.
Эльдар Насрулаев — владелец взорвавшегося в Махачкале незаконного склада селитры — в суде. Видео © LIFE
Следствие считает, что именно Насрулаев является одним из виновников взрыва, унёсшего жизни 35 человек. Он незаконно хранил в автосервисе селитру, которая взорвалась в результате пожара.
Напомним, вечером 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Лайф узнал, что в автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.
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