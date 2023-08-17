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17 августа, 13:15

Владельца взорвавшегося в Махачкале склада селитры арестовали на два месяца

Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о пожаре Махачкале

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Эльдара Насрулаева — владельца взорвавшегося в Махачкале незаконного склада селитры. Он пробудет в СИЗО минимум до 14 октября.

Эльдар Насрулаев — владелец взорвавшегося в Махачкале незаконного склада селитры — в суде. Видео © LIFE

Следствие считает, что именно Насрулаев является одним из виновников взрыва, унёсшего жизни 35 человек. Он незаконно хранил в автосервисе селитру, которая взорвалась в результате пожара.

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Напомним, вечером 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Лайф узнал, что в автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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