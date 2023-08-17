Меликов поблагодарил Путина за поддержку Дагестана после трагедии в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов в разговоре с SHOT рассказал, что поблагодарил президента России Владимира Путина и руководителей других регионов РФ за помощь в ликвидации последствий трагедии в Махачкале.
Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в ликвидации последствий трагедии в Махачкале. Видео © SHOT
"Я поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Владимировича [Путина] за его личное участие и поддержку Дагестана, которую он выразил в первый же день трагедии. Поблагодарил всех коллег, которые присутствовали сегодня на Госсовете, и тех, кто не присутствовал", — сказал Меликов после заседания Госсовета по вопросам развития транспорта.
Глава Дагестана выразил благодарность всей стране за то, что в эту сложную трагическую минуту республика не осталась одна.
По словам Меликова, в данный момент по делу о взрыве проходит один подозреваемый. Также в республике продолжается процедура опознания погибших, 17 человек остаются неопознанными.
Напомним, вечером 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Лайф узнал, что в автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Сегодня Басманный суд Москвы арестовал арендатора взорвавшегося склада селитры на два месяца. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве и отметил, что вся страна переживает в связи с этой трагедией.