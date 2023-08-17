Меликов поблагодарил Путина за поддержку Дагестана после трагедии в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов в разговоре с SHOT рассказал, что поблагодарил президента России Владимира Путина и руководителей других регионов РФ за помощь в ликвидации последствий трагедии в Махачкале.

Глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в ликвидации последствий трагедии в Махачкале. Видео © SHOT

"Я поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Владимировича [Путина] за его личное участие и поддержку Дагестана, которую он выразил в первый же день трагедии. Поблагодарил всех коллег, которые присутствовали сегодня на Госсовете, и тех, кто не присутствовал", — сказал Меликов после заседания Госсовета по вопросам развития транспорта.

Глава Дагестана выразил благодарность всей стране за то, что в эту сложную трагическую минуту республика не осталась одна.