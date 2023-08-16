Меликов заявил, что Путин предложил федеральную поддержку после ЧП в Махачкале
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Обложка © LIFE
Президент России Владимир Путин 15 августа выслушал доклад главы Дагестана Сергея Меликова о трагедии на АЗС в Махачкале и предложил помощь федеральных ведомств. Об этом рассказал сам Меликов.
Последствия взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE
"Я доложил об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах происшествия, <…> и о тех мерах, которые мы приняли. Владимир Владимирович тепло отозвался о Дагестане, о том, что народ Дагестана, люди друг другу помогают и поддерживают. Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться", — сказал глава Дагестана во время встречи с журналистами.
Напомним, вечером 14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв в автосервисе, огонь с которого перекинулся на стоящую рядом АЗС. На месте ЧП стали собираться люди, совершенно не подозревая о том, что уже в следующее мгновение их откинет ударной волной нового взрыва. По предварительным данным, мощность детонации могла составить 35 тонн в тротиловом эквиваленте — всё из-за хранившейся в автосервисе аммиачной селитры. В результате трагедии погибло 35 человек, среди них трое детей и беременная 18-летняя девушка.