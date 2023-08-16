Меликов заявил, что Путин предложил федеральную поддержку после ЧП в Махачкале

"Я доложил об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах происшествия, <…> и о тех мерах, которые мы приняли. Владимир Владимирович тепло отозвался о Дагестане, о том, что народ Дагестана, люди друг другу помогают и поддерживают. Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться", — сказал глава Дагестана во время встречи с журналистами.