Путин: Мы все переживаем из-за трагедии в Дагестане
Президент Владимир Путин начал заседание правительства в среду, 16 августа, с обсуждения трагедии в Махачкале. В начале встречи вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе государства о мерах помощи пострадавшим в ЧП в Дагестане.
Президент ещё раз выразил соболезнования семьям погибших в Дагестане и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Видео © Пресс-служба Кремля
"Мы с вами сегодня поговорим о развитии экономики в угледобывающих регионах страны, но начнём с текущей ситуации. Прежде всего хотелось бы послушать Татьяну Алексеевну", — сказал российский лидер, передав слово Голиковой.
Президент ещё раз выразил соболезнования семьям погибших в Дагестане и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
"Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за всех, кто пострадал", — отметил глава государства.
Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сегодня ночью спецборт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, это и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.