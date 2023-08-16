Путин: Мы все переживаем из-за трагедии в Дагестане

Президент Владимир Путин начал заседание правительства в среду, 16 августа, с обсуждения трагедии в Махачкале. В начале встречи вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе государства о мерах помощи пострадавшим в ЧП в Дагестане.

Президент ещё раз выразил соболезнования семьям погибших в Дагестане и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Видео © Пресс-служба Кремля

"Мы с вами сегодня поговорим о развитии экономики в угледобывающих регионах страны, но начнём с текущей ситуации. Прежде всего хотелось бы послушать Татьяну Алексеевну", — сказал российский лидер, передав слово Голиковой.

Президент ещё раз выразил соболезнования семьям погибших в Дагестане и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.