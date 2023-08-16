Регион

Уведомления отключены

16 августа, 14:02

Путин: Мы все переживаем из-за трагедии в Дагестане

Президент Владимир Путин начал заседание правительства в среду, 16 августа, с обсуждения трагедии в Махачкале. В начале встречи вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе государства о мерах помощи пострадавшим в ЧП в Дагестане.

Президент ещё раз выразил соболезнования семьям погибших в Дагестане и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Видео © Пресс-служба Кремля

"Мы с вами сегодня поговорим о развитии экономики в угледобывающих регионах страны, но начнём с текущей ситуации. Прежде всего хотелось бы послушать Татьяну Алексеевну", — сказал российский лидер, передав слово Голиковой.

Президент ещё раз выразил соболезнования семьям погибших в Дагестане и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за всех, кто пострадал", — отметил глава государства.

В Махачкале опознали тела 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС

В Махачкале опознали тела 13 из 35 погибших при взрыве на АЗС

Напомним, вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. Известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сегодня ночью спецборт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автосервисе находился склад аммиачной селитры, это и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров