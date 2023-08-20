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20 августа, 07:44

Пожар вспыхнул на подмосковном складе Ozon

На складе Ozon в подмосковном Подольске произошёл пожар

<p>Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/ogneborcy_podolska" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Огнеборцы Подольска</a></p>

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске. Фото © VK / Огнеборцы Подольска

В подмосковном Подольске начался пожар на складе Ozon, загорелась продукция на площади в 375 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

"20 августа в 08:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошёл в шестиэтажном здании", — говорится в заявлении.

Сотрудники эвакуированы. Дым идёт из-под крыши здания. Тушением занимаются 91 специалист, а также 43 работника МЧС. Также проводятся замеры воздуха на предмет обнаружения вредных веществ.

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Татьяна Миссуми
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