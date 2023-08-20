Пожар вспыхнул на подмосковном складе Ozon
На складе Ozon в подмосковном Подольске произошёл пожар
Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске. Фото © VK / Огнеборцы Подольска
В подмосковном Подольске начался пожар на складе Ozon, загорелась продукция на площади в 375 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.
"20 августа в 08:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошёл в шестиэтажном здании", — говорится в заявлении.
Сотрудники эвакуированы. Дым идёт из-под крыши здания. Тушением занимаются 91 специалист, а также 43 работника МЧС. Также проводятся замеры воздуха на предмет обнаружения вредных веществ.
Ранее сообщалось, что Ростехнадзор по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проверит работу всех автозаправочных станций на территории Дагестана после взрыва и пожара в Махачкале.