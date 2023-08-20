Пожар вспыхнул на подмосковном складе Ozon

В подмосковном Подольске начался пожар на складе Ozon, загорелась продукция на площади в 375 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

"20 августа в 08:39 в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске. Пожар произошёл в шестиэтажном здании", — говорится в заявлении.

Сотрудники эвакуированы. Дым идёт из-под крыши здания. Тушением занимаются 91 специалист, а также 43 работника МЧС. Также проводятся замеры воздуха на предмет обнаружения вредных веществ.