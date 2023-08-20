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19 августа, 23:27

Гигантская куча мусора загорелась на окраине Белгорода

Мэр Белгорода сообщил о самовозгорании мусорного полигона на юго-западе города

<p>Пожар на мусорном полигоне в Белгороде. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/v_v_demidov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДЕМИДОВ</a></p>

Пожар на мусорном полигоне в Белгороде. Обложка © t.me / ДЕМИДОВ

Полигон бытовых отходов загорелся в Белгороде. Подробности инцидента в телеграм-канале привёл глава администрации города Валентин Демидов. По его словам, огонь ещё не локализован, но ситуация находится под полным контролем.

Единая дежурно-диспетчерская служба получила сообщение о задымлении в 21:38. На место пожара был отправлен караул пожарно-спасательной части, а также инженерная техника эксплуатирующей полигон организации.

"Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет", — написал Демидов, добавив, что причиной возникновения пожара могло стать самовозгорание.

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Между тем Белгород продолжает отражать атаки украинских дронов. Так, в субботу, 19 августа, система ПВО города сбила на подлёте к столице области БПЛА самолётного типа. За день до этого ВСУ предприняли аналогичную попытку нанести удар по населённому пункту, но беспилотник был уничтожен в воздухе.

Илья Пушкарев
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