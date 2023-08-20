Гигантская куча мусора загорелась на окраине Белгорода

Полигон бытовых отходов загорелся в Белгороде. Подробности инцидента в телеграм-канале привёл глава администрации города Валентин Демидов. По его словам, огонь ещё не локализован, но ситуация находится под полным контролем.

Единая дежурно-диспетчерская служба получила сообщение о задымлении в 21:38. На место пожара был отправлен караул пожарно-спасательной части, а также инженерная техника эксплуатирующей полигон организации.

"Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет", — написал Демидов, добавив, что причиной возникновения пожара могло стать самовозгорание.