В Новороссийске загорелся грузовой терминал на площади 1300 кв. метров

В Новороссийске произошёл пожар в грузовом терминале, горят деревянные палеты. Площадь возгорания достигла 1300 квадратных метров. SHOT публикует кадры с места ЧП.

Пожар в грузовом терминале в Новороссийске. Видео © t.me / SHOT

"В 09:02 мск 18 августа диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу г. Новороссийск ул. Маркова", — уточнили в ГУ МЧС России по региону.

На месте работают 42 пожарных, привлечено 14 единиц техники. Над территорией терминала, судя по кадрам, поднимается столб дыма. О пострадавших и причинах пока не сообщается.