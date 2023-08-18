Меликов назвал недобросовестность бизнеса одной из причин трагедии в Махачкале
Последствия взрыва и пожара в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE. Обложка © LIFE
Недобросовестность бизнеса и сотрудников надзорных органов стала одной из причин взрыва в Махачкале, в результате которого погибло 35 человек. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Последствия взрыва и пожара в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE
"Та трагедия, которая произошла, она ещё раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках 238-й статьи [УК РФ], но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и технадзорных и контрольных органов", — сказал Меликов журналистам.
По словам руководителя региона, в республике в течение последних двух лет принимаются меры по возвращению земельных участков, которые были незаконно предоставлены в пользование. Также ведётся работа по отмене некоторых разрешений, выданных на строительство объектов. Однако это непростой процесс, подчеркнул Меликов.
Напомним, вечером 14 августа на территории автосервиса в Махачкале прогремел мощный взрыв, после чего загорелась соседняя автозаправочная станция. В результате погибло 35 человек, в том числе дети и беременная 18-летняя девушка. Лайф узнал, что в автомастерской располагался склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Накануне Басманный суд Москвы арестовал арендатора взорвавшегося склада на два месяца. На данный момент 17 погибших остаются неопознанными.