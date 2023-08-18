Меликов назвал недобросовестность бизнеса одной из причин трагедии в Махачкале

Недобросовестность бизнеса и сотрудников надзорных органов стала одной из причин взрыва в Махачкале, в результате которого погибло 35 человек. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Последствия взрыва и пожара в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE

"Та трагедия, которая произошла, она ещё раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках 238-й статьи [УК РФ], но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и технадзорных и контрольных органов", — сказал Меликов журналистам.