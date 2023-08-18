Мощный пожар охватил крупный гипермаркет в Иркутской области
ГУ МЧС: В Усть-Илимске произошёл пожар в гипермаркете "Экономия"
В городе Усть-Илимске Иркутской области произошёл пожар в гипермаркете "Экономия". Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Пожар в гипермаркете "Экономия" в Усть-Илимске. Видео © t.me / ГУ МЧС по Иркутской области
В 09:15 (04:15) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ", — говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно из здания смогли эвакуироваться семь человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении задействовано 18 человек.
Ранее Лайф писал, что в Волгограде вспыхнул пожар на заводе "Красный Октябрь". Там загорелось трансформаторное масло в электрическом оборудовании.
ГУ МЧС по Иркутской области