Мощный пожар охватил крупный гипермаркет в Иркутской области

В городе Усть-Илимске Иркутской области произошёл пожар в гипермаркете "Экономия". Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар в гипермаркете "Экономия" в Усть-Илимске. Видео © t.me / ГУ МЧС по Иркутской области

В 09:15 (04:15) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ", — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно из здания смогли эвакуироваться семь человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении задействовано 18 человек.