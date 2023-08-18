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18 августа, 04:56

Мощный пожар охватил крупный гипермаркет в Иркутской области

ГУ МЧС: В Усть-Илимске произошёл пожар в гипермаркете "Экономия"

В городе Усть-Илимске Иркутской области произошёл пожар в гипермаркете "Экономия". Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар в гипермаркете "Экономия" в Усть-Илимске. Видео © t.me / ГУ МЧС по Иркутской области

В 09:15 (04:15) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ", — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно из здания смогли эвакуироваться семь человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении задействовано 18 человек.

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Ранее Лайф писал, что в Волгограде вспыхнул пожар на заводе "Красный Октябрь". Там загорелось трансформаторное масло в электрическом оборудовании.

Обложка ©

ГУ МЧС по Иркутской области

Никита Никонов
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