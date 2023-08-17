В Волгограде вспыхнул пожар на заводе "Красный Октябрь"

В Волгограде произошёл пожар на территории завода "Красный Октябрь". Там загорелось трансформаторное масло в электрическом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожар на заводе "Красный Октябрь" в Волгограде. Видео © ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

"В районе завода в трансформаторе горит масло на площади 50 кв.м. Угрозы распространения огня нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.