В Волгограде вспыхнул пожар на заводе "Красный Октябрь"
Тушение пожара в Волгограде. Фото © ГУ МЧС РФ по Волгоградской области
В Волгограде произошёл пожар на территории завода "Красный Октябрь". Там загорелось трансформаторное масло в электрическом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Пожар на заводе "Красный Октябрь" в Волгограде. Видео © ГУ МЧС РФ по Волгоградской области
"В районе завода в трансформаторе горит масло на площади 50 кв.м. Угрозы распространения огня нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Глава ГУ МЧС РФ по области Николай Любавин вскоре проинформировал, что пожар ликвидировали. Горел масляный трансформатор объёмом 15 тонн. Пришлось задействовать пену.
Напомним, ранее под Петербургом произошёл крупный пожар из-за трансформатора. Электроподстанция загорелась в населённом пункте Новосергиевка Ленинградской области.