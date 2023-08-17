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17 августа, 09:11

В Волгограде вспыхнул пожар на заводе "Красный Октябрь"

<p>Тушение пожара в Волгограде. Фото © ГУ МЧС РФ по Волгоградской области</p>

Тушение пожара в Волгограде. Фото © ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

В Волгограде произошёл пожар на территории завода "Красный Октябрь". Там загорелось трансформаторное масло в электрическом оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожар на заводе "Красный Октябрь" в Волгограде. Видео © ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

"В районе завода в трансформаторе горит масло на площади 50 кв.м. Угрозы распространения огня нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Глава ГУ МЧС РФ по области Николай Любавин вскоре проинформировал, что пожар ликвидировали. Горел масляный трансформатор объёмом 15 тонн. Пришлось задействовать пену.

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Напомним, ранее под Петербургом произошёл крупный пожар из-за трансформатора. Электроподстанция загорелась в населённом пункте Новосергиевка Ленинградской области.

Андрей Григорьев
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