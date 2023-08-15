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15 августа, 18:27

Под Петербургом произошёл крупный пожар из-за трансформатора

Электроподстанция загорелась в населённом пункте Новосергиевка Ленинградской области, пожар тушат по 1-му рангу сложности. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Пожар в Новосергиевке. Видео © VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны

"По предварительной информации, горит трансформатор. Информация о пострадавших не поступала", пишут спасатели.

Речь идёт о трансформаторе на Восточной электроподстанции в деревне Новосергиевке. По данным администрации Заневского поселения, при подключении после ремонта он вспыхнул. Объект обесточили, огонь дальше не распространяется, тушение продолжается.

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VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны

Андрей Бражников
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