Под Петербургом произошёл крупный пожар из-за трансформатора

Электроподстанция загорелась в населённом пункте Новосергиевка Ленинградской области, пожар тушат по 1-му рангу сложности. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"По предварительной информации, горит трансформатор. Информация о пострадавших не поступала", — пишут спасатели.

Речь идёт о трансформаторе на Восточной электроподстанции в деревне Новосергиевке. По данным администрации Заневского поселения, при подключении после ремонта он вспыхнул. Объект обесточили, огонь дальше не распространяется, тушение продолжается.