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13 августа, 09:47

Мощный пожар охватил склад с удобрениями в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском начался пожар на складе с удобрениями на территории промзоны "Полигон". Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, площадь возгорания составляет порядка 1,8 тысячи квадратных метров.

Пожар в Раменском. Видео © VK / URA.RU / Москва. Город Новостей / Раменское / Telegram / Раменское

"В 11:53 мск поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: Раменский г. о., 4-й км Донинского шоссе — складское помещение", сообщили там.

На месте работают спасатели, информации о пострадавших или площади пожара не поступало.

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VK / Москва. Город Новостей

Матвей Константинов
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