Мощный пожар охватил склад с удобрениями в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском начался пожар на складе с удобрениями на территории промзоны "Полигон". Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, площадь возгорания составляет порядка 1,8 тысячи квадратных метров.

"В 11:53 мск поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: Раменский г. о., 4-й км Донинского шоссе — складское помещение", — сообщили там.

На месте работают спасатели, информации о пострадавших или площади пожара не поступало.