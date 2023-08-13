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12 августа, 21:34

Спасатели потушили пожар на сухогрузе в Архангельске

МЧС: Пожар на сухогрузе "Терский берег" в Архангельске ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на стоящем у причала сухогрузе "Терский берег" в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на сухогрузе "Терский берег" в Архангельске. Видео © VK / "Что происходит?" / t.me / МЧС РФ

"МЧС России ликвидирован пожар на грузовом судне в порту Архангельска", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж пришвартованного сухогруза эвакуировался самостоятельно до прибытия спасателей. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В 22:27 он был ликвидирован, согласно сообщению регионального управления МЧС.

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Ранее Лайф со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России писал, что в Архангельске на стоящем у причала сухогрузе "Терский берег" начался пожар. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в трюме на нижней палубе судна.

Обложка ©

t.me / МЧС Архангельск

Кузьма Спирин
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