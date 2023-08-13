Спасатели потушили пожар на сухогрузе в Архангельске

Спасатели ликвидировали пожар на стоящем у причала сухогрузе "Терский берег" в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на сухогрузе "Терский берег" в Архангельске. Видео © VK / "Что происходит?" / t.me / МЧС РФ

"МЧС России ликвидирован пожар на грузовом судне в порту Архангельска", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж пришвартованного сухогруза эвакуировался самостоятельно до прибытия спасателей. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В 22:27 он был ликвидирован, согласно сообщению регионального управления МЧС.