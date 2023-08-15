Регион

Уведомления отключены

15 августа, 17:11

Угроза нового взрыва возникла на месте ЧП с 35 жертвами в Махачкале

<p>Место взрыва в Махачкале. Фото © LIFE</p>

Место взрыва в Махачкале. Фото © LIFE

Вероятность нового взрыва возникла на месте ЧП в Махачкале, где накануне погибло 35 человек. Как сообщает корреспондент Лайфа, людей просят отойти на безопасное расстояние.

Место взрыва в Махачкале. Видео © t.me / SHOT

Руины начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, приняли решение вызвать пожарных. Воздух в районе эпицентра взрыва наполнен едким дымом. Запах химии стал намного сильнее, чем сегодня утром. Дышать практически невозможно.

Стихийный мемориал появился на месте гибели 35 человек в Махачкале

Стихийный мемориал появился на месте гибели 35 человек в Махачкале

Напомним, поздним вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв. Сегодня стало известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров