Угроза нового взрыва возникла на месте ЧП с 35 жертвами в Махачкале
Место взрыва в Махачкале. Фото © LIFE
Вероятность нового взрыва возникла на месте ЧП в Махачкале, где накануне погибло 35 человек. Как сообщает корреспондент Лайфа, людей просят отойти на безопасное расстояние.
Место взрыва в Махачкале. Видео © t.me / SHOT
Руины начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, приняли решение вызвать пожарных. Воздух в районе эпицентра взрыва наполнен едким дымом. Запах химии стал намного сильнее, чем сегодня утром. Дышать практически невозможно.
Напомним, поздним вечером 14 августа на территории автомастерской в Махачкале прогремел мощный взрыв. Сегодня стало известно о 35 погибших, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.