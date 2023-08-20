Вертолёт привлекли к тушению пожара на складе Ozon в Подольске

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске тушат с воздуха. На публикуемых SHOT кадрах над зданием делает круги вертолёт Ка-32А11ВС Московского авиационного центра. Винтокрылая машина может сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно.

Тушение пожара на складе Ozon в подмосковном Подольске. Видео © T.me / SHOT

По предварительной информации, пожар начался ближе к центру склада, сейчас спасатели подбираются к очагу. На борьбу с огнём направлены 100 сотрудников МЧС и 50 единиц техники.