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20 августа, 08:14

Вертолёт привлекли к тушению пожара на складе Ozon в Подольске

Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске тушат с воздуха. На публикуемых SHOT кадрах над зданием делает круги вертолёт Ка-32А11ВС Московского авиационного центра. Винтокрылая машина может сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно.

Тушение пожара на складе Ozon в подмосковном Подольске. Видео © T.me / SHOT

По предварительной информации, пожар начался ближе к центру склада, сейчас спасатели подбираются к очагу. На борьбу с огнём направлены 100 сотрудников МЧС и 50 единиц техники.

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Напомним, в подмосковном Подольске начался пожар на складе Ozon, загорелась продукция на площади в 375 квадратных метров. Сотрудники эвакуированы. О пострадавших и причинах ЧП не сообщается.

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VK / Огнеборцы Подольска

Татьяна Миссуми
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