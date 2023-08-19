Заповедник Утриш на Кубани закрыли для туристов из-за опасности пожаров

Природный заповедник Утриш в Краснодарском крае временно закрыли для туристов. Это связано с опасностью возникновения пожаров из-за сильной жары и сухости.

Как сообщает Kub Mash, дорогу Сукко – Малый Утриш временно перекрыли, экскурсии по ней пока не проводят. Специалисты природной охраны будут наблюдать за территорией. Они сообщат пожарным, если увидят возгорание.