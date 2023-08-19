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19 августа, 13:39

Заповедник Утриш на Кубани закрыли для туристов из-за опасности пожаров

<p>Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88_02.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Заповедник Утриш (фотобанк)</a></p>

Обложка © Wikipedia / Заповедник Утриш (фотобанк)

Природный заповедник Утриш в Краснодарском крае временно закрыли для туристов. Это связано с опасностью возникновения пожаров из-за сильной жары и сухости.

Как сообщает Kub Mash, дорогу Сукко – Малый Утриш временно перекрыли, экскурсии по ней пока не проводят. Специалисты природной охраны будут наблюдать за территорией. Они сообщат пожарным, если увидят возгорание.

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Напомним, в 2020 году в Утрише произошёл сильный пожар, там эвакуировали около 1000 туристов. Тогда сгорело более 120 гектаров леса. После этого бывшего директора заказника Олега Кондратьева обвинили в халатности и приговорили к одному году и двум месяцам колонии.

Илья Суриков
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