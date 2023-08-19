Заповедник Утриш на Кубани закрыли для туристов из-за опасности пожаров
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Природный заповедник Утриш в Краснодарском крае временно закрыли для туристов. Это связано с опасностью возникновения пожаров из-за сильной жары и сухости.
Как сообщает Kub Mash, дорогу Сукко – Малый Утриш временно перекрыли, экскурсии по ней пока не проводят. Специалисты природной охраны будут наблюдать за территорией. Они сообщат пожарным, если увидят возгорание.
Напомним, в 2020 году в Утрише произошёл сильный пожар, там эвакуировали около 1000 туристов. Тогда сгорело более 120 гектаров леса. После этого бывшего директора заказника Олега Кондратьева обвинили в халатности и приговорили к одному году и двум месяцам колонии.