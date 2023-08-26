Взрывы и чёрный дым: Склад пиротехники в Кемерове охватил мощный пожар
Пожар возник на складе пиротехнической продукции в Кемерове
В Кемерове загорелся склад пиротехники на улице Терешковой, на месте работают экстренные службы. SHOT публикует кадры пожара.
В Кемерове загорелся склад пиротехники. Видео © t.me / SHOT
Огромный столб чёрного дыма поднимается над зданием, которое, по предварительной информации, успело обрушиться. Слышны хлопки из-за детонации пиротехнической продукции. Причины ЧП выясняются, о пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось, что 21 августа в подмосковном Богородском произошёл пожар на складе с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания составила около трёх тысяч квадратных метров.
t.me / SHOT