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26 августа, 10:30

Взрывы и чёрный дым: Склад пиротехники в Кемерове охватил мощный пожар

Пожар возник на складе пиротехнической продукции в Кемерове

В Кемерове загорелся склад пиротехники на улице Терешковой, на месте работают экстренные службы. SHOT публикует кадры пожара.

В Кемерове загорелся склад пиротехники. Видео © t.me / SHOT

Огромный столб чёрного дыма поднимается над зданием, которое, по предварительной информации, успело обрушиться. Слышны хлопки из-за детонации пиротехнической продукции. Причины ЧП выясняются, о пострадавших информации нет.

Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

Ранее сообщалось, что 21 августа в подмосковном Богородском произошёл пожар на складе с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания составила около трёх тысяч квадратных метров.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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