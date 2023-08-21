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21 августа, 07:53

В подмосковном Богородском горит склад с красками на площади 3 тысячи кв. метров

В подмосковном Богородском горит склад с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания уже увеличилась до трёх тысяч квадратных метров.

В подмосковном Богородском горит склад с красками на площади три тысячи квадратных метров. Видео © МЧС России

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того, сложная планировка здания. Сейчас площадь пожара составляет 3000 квадратных метров", — заявили в МЧС РФ.

Сейчас на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность вертолёты Ми-8.

Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

А накануне, 20 августа, крупный пожар произошёл на складе Ozon в подмосковном Подольске. Там вспыхнула продукция на площади в 375 квадратных метров. Сотрудников эвакуировали, информации о пострадавших и причинах инцидента не поступало. К тушению пожара привлекли вертолёт.

Обложка ©

МЧС России

Александра Вишнякова
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