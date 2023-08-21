В подмосковном Богородском горит склад с красками на площади 3 тысячи кв. метров

В подмосковном Богородском горит склад с лакокрасочными изделиями, площадь возгорания уже увеличилась до трёх тысяч квадратных метров.

В подмосковном Богородском горит склад с красками на площади три тысячи квадратных метров. Видео © МЧС России

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того, сложная планировка здания. Сейчас площадь пожара составляет 3000 квадратных метров", — заявили в МЧС РФ.

Сейчас на месте работают более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность вертолёты Ми-8.