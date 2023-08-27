На Кубани в Туапсинском районе произошёл пожар в кафе, пострадал сотрудник МЧС

В селе Кроянское Туапсинского района Краснодарского края произошёл пожар в кафе "Гермес". В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Об этом рассказали в районной администрации. Там указали, что во время ликвидации возгорания пострадал пожарный.

Пожар в кафе "Гермес" в селе Кроянское Туапсинского района Краснодарского края. Видео © T.me / "Кубань 24"

"При тушении пострадал один пожарный. Он доставлен в ТЦРБ № 1 на обследование. Причины пожара выясняются", — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Инцидент произошёл утром, ему был присвоен повышенный ранг 1 БИС. Известно, что во время тушения произошёл хлопок. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.