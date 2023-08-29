В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям
В Геленджике лесные пожары начали подбираться к отелям. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, возгорание произошло в районе Бобруковой Щели.
В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали в ведомстве, огонь охватил сухую растительность на площади тысяча квадратных метров, пожарные пытаются справиться с возгоранием. Привлечён в том числе вертолёт.
"Всего к ликвидации пожара привлечены 47 человек личного состава, 13 единиц техники", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на рынке "Лира" в Пятигорске. В результате возгорания никто не погиб, однако во время тушения огня стало плохо одному из пожарных.
Кадр из видео Telegram / SHOT