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29 августа, 14:25

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям

В Геленджике лесные пожары начали подбираться к отелям. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, возгорание произошло в районе Бобруковой Щели.

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали в ведомстве, огонь охватил сухую растительность на площади тысяча квадратных метров, пожарные пытаются справиться с возгоранием. Привлечён в том числе вертолёт.

"Всего к ликвидации пожара привлечены 47 человек личного состава, 13 единиц техники", — говорится в сообщении.

В павильоне на ВДНХ вспыхнул пожар

В павильоне на ВДНХ вспыхнул пожар

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на рынке "Лира" в Пятигорске. В результате возгорания никто не погиб, однако во время тушения огня стало плохо одному из пожарных.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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