В Геленджике лесные пожары начали подбираться к отелям. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, возгорание произошло в районе Бобруковой Щели.

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали в ведомстве, огонь охватил сухую растительность на площади тысяча квадратных метров, пожарные пытаются справиться с возгоранием. Привлечён в том числе вертолёт.

"Всего к ликвидации пожара привлечены 47 человек личного состава, 13 единиц техники", — говорится в сообщении.