В павильоне на ВДНХ вспыхнул пожар
SHOT: В павильоне № 1 на ВДНХ произошёл пожар на площади 10 квадратных метров
На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве произошёл пожар в павильоне № 1. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Площадь пожара составляла десять квадратных метров. Из здания шёл густой дым. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
Сегодня также загорелась крыша пятиэтажного дома в Красногорске. Возгорание началось в квартире на верхнем этаже. Жильцов эвакуировали. При тушении пожара пострадал сотрудник МЧС.
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ТАСС / Артём Геодакян