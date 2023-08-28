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28 августа, 13:25

В павильоне на ВДНХ вспыхнул пожар

SHOT: В павильоне № 1 на ВДНХ произошёл пожар на площади 10 квадратных метров

На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве произошёл пожар в павильоне № 1. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Площадь пожара составляла десять квадратных метров. Из здания шёл густой дым. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.

В Петербурге сгорел туристический автобус

В Петербурге сгорел туристический автобус

Сегодня также загорелась крыша пятиэтажного дома в Красногорске. Возгорание началось в квартире на верхнем этаже. Жильцов эвакуировали. При тушении пожара пострадал сотрудник МЧС.

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ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук
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