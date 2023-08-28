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28 августа, 06:44

В Петербурге сгорел туристический автобус

ГУ МЧС: В Санкт-Петербурге рано утром загорелся туристический автобус

<p>В Петербурге загорелся туристический автобус. Обложка © T.me / Megapolisonline</p>

В Петербурге загорелся туристический автобус. Обложка © T.me / Megapolisonline

В Петербурге загорелся туристический автобус. Пожар в транспортном средстве случился утром в понедельник, 28 августа, в Петроградском районе Северной столицы.

"В туристическом автобусе выгорел салон. В 7:47 пожар ликвидирован", — заявили в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации возгорания от МЧС привлекались две единицы техники и десять человек.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии, есть пострадавшие

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции пострадало не менее 26 человек. Известно, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги и опрокинулось.

Иван Косицын
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