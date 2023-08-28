В Петербурге сгорел туристический автобус

В Петербурге загорелся туристический автобус. Пожар в транспортном средстве случился утром в понедельник, 28 августа, в Петроградском районе Северной столицы.

"В туристическом автобусе выгорел салон. В 7:47 пожар ликвидирован", — заявили в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации возгорания от МЧС привлекались две единицы техники и десять человек.