В Петербурге сгорел туристический автобус
ГУ МЧС: В Санкт-Петербурге рано утром загорелся туристический автобус
В Петербурге загорелся туристический автобус. Обложка © T.me / Megapolisonline
В Петербурге загорелся туристический автобус. Пожар в транспортном средстве случился утром в понедельник, 28 августа, в Петроградском районе Северной столицы.
"В туристическом автобусе выгорел салон. В 7:47 пожар ликвидирован", — заявили в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.
Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации возгорания от МЧС привлекались две единицы техники и десять человек.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции пострадало не менее 26 человек. Известно, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги и опрокинулось.