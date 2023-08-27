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27 августа, 16:15

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадало 26 человек

<p>ДТП с туристическим автобусом в Турции. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Önce Vatan Gazetesi</p>

ДТП с туристическим автобусом в Турции. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Önce Vatan Gazetesi

В результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции пострадало как минимум 26 человек. Как сообщают газета Star и телеканал TGRT Haber, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги и опрокинулось.

Состояние трёх пострадавших оценивается врачами как тяжёлое. Они уже доставлены в ближайшую больницу в Эрменек, где им оказывается помощь. СМИ не уточняют, туристы из какой страны находились в автобусе.

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Ранее на этой неделе в турецкой провинции Йозгат 12 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом, пострадало 19.

Андрей Бражников
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