В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадало 26 человек

В результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Караман на юге Турции пострадало как минимум 26 человек. Как сообщают газета Star и телеканал TGRT Haber, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело с дороги и опрокинулось.

Состояние трёх пострадавших оценивается врачами как тяжёлое. Они уже доставлены в ближайшую больницу в Эрменек, где им оказывается помощь. СМИ не уточняют, туристы из какой страны находились в автобусе.