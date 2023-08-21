В Турции автобус с пассажирами слетел в овраг, погибло 12 человек
В Центральной Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек, ещё 19 пострадало
Автобус, потерпевший аварию в Турции. Обложка © ntv.com.tr
В турецкой провинции Йозгат 12 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом, ещё 19 пострадало. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Автобус с 31 пассажиром следовал по маршруту Сивас – Стамбул. Возле перекрёстка Мюкремин водитель не справился с управлением, пересёк встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.
По информации телеканала, 11 человек погибли на месте, ещё один умер в больнице. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Йозгатского и Соргунского районов, состояние одного из них тяжёлое. На месте происшествия работают полицейские и медики. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, начато расследование.
А ранее в Луганске пассажирский автобус врезался в остановившийся на красный сигнал светофора грузовик. В аварии пострадало шесть человек.