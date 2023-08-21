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21 августа, 05:11

В Турции автобус с пассажирами слетел в овраг, погибло 12 человек

В Центральной Турции в ДТП с автобусом погибли 12 человек, ещё 19 пострадало

<p>Автобус, потерпевший аварию в Турции. Обложка © <a href="https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/Ybp4_Z7fY0OoMN6f992EsA.jpg?width=660&mode=both&scale=both" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ntv.com.tr</a></p>

Автобус, потерпевший аварию в Турции. Обложка © ntv.com.tr

В турецкой провинции Йозгат 12 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом, ещё 19 пострадало. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Автобус с 31 пассажиром следовал по маршруту Сивас – Стамбул. Возле перекрёстка Мюкремин водитель не справился с управлением, пересёк встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.

По информации телеканала, 11 человек погибли на месте, ещё один умер в больнице. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Йозгатского и Соргунского районов, состояние одного из них тяжёлое. На месте происшествия работают полицейские и медики. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, начато расследование.

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А ранее в Луганске пассажирский автобус врезался в остановившийся на красный сигнал светофора грузовик. В аварии пострадало шесть человек.

Лариса Сафронова
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