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20 августа, 12:41
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Девушка разбилась насмерть в страшном ДТП по пути к совершившему суицид мужу в Омске

Жительница Омска разбилась насмерть, торопясь доехать к погибшему мужу

<p>Кристина и её муж Константин. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55824" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кристина и её муж Константин. Фото © SHOT

Жительница Омска попала в смертельное ДТП, торопясь доехать до совершившего суицид мужа. Как пишет SHOT, узнав страшную новость, 28-летняя Кристина Б. села в свою "хонду" и при выезде с дворовой территории столкнулась с "хёндаем".

  • Кадры с места ДТП, в котором погибла Кристина Б. Фото © SHOT
    Кадры с места ДТП, в котором погибла Кристина Б. Фото © SHOT
  • Кадры с места ДТП, в котором погибла Кристина Б. Фото © SHOT
    Кадры с места ДТП, в котором погибла Кристина Б. Фото © SHOT
  • Кадры с места ДТП, в котором погибла Кристина Б. Фото © SHOT
    Кадры с места ДТП, в котором погибла Кристина Б. Фото © SHOT

Кадры с места ДТП, в котором погибла Кристина Б. Фото © SHOT

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От удара девушка погибла на месте, а четыре пассажира корейской иномарки пострадали. Водитель остался невредим. По данным телеграм-канала, мужем девушки является 30-летний Константин Б. Супруги работали остеопатами и мануальными терапевтами. У пары остался полуторагодовалый сын, а также бизнес — центр восстановительных практик "Богач".

Автомобиль Кристины Б. из Омска. Обложка © SHOT

Автомобиль Кристины Б. из Омска. Обложка © SHOT

Четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком под Уфой

Четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком под Уфой

А в Новосибирске девушка-пешеход погибла из-за столкновения двух иномарок. Водитель автомобиля Ford Focus проехал на красный и столкнулся с универсалом Toyota Corolla Fielder, из-за чего последнего отбросило на тротуар.

Матвей Константинов
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