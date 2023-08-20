Девушка разбилась насмерть в страшном ДТП по пути к совершившему суицид мужу в Омске
Жительница Омска разбилась насмерть, торопясь доехать к погибшему мужу
Кристина и её муж Константин. Фото © SHOT
Жительница Омска попала в смертельное ДТП, торопясь доехать до совершившего суицид мужа. Как пишет SHOT, узнав страшную новость, 28-летняя Кристина Б. села в свою "хонду" и при выезде с дворовой территории столкнулась с "хёндаем".
От удара девушка погибла на месте, а четыре пассажира корейской иномарки пострадали. Водитель остался невредим. По данным телеграм-канала, мужем девушки является 30-летний Константин Б. Супруги работали остеопатами и мануальными терапевтами. У пары остался полуторагодовалый сын, а также бизнес — центр восстановительных практик "Богач".
Автомобиль Кристины Б. из Омска. Обложка © SHOT
А в Новосибирске девушка-пешеход погибла из-за столкновения двух иномарок. Водитель автомобиля Ford Focus проехал на красный и столкнулся с универсалом Toyota Corolla Fielder, из-за чего последнего отбросило на тротуар.