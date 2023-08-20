Четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком под Уфой

В Республике Башкортостан произошло смертельное ДТП с участием грузовика, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Последствия ДТП на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Фото © T.me / Владимир Севастьянов

По данным ведомства, всё произошло сегодня утром на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Там водитель Lada Granta уснул за рулём и выехал на встречку, где столкнулся с грузовой "газелью". По первоначальной информации, погибли водитель легковушки и три пассажира.

Водитель большегруза выжил, ему потребовалась медицинская помощь. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также выехало руководство ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и другие сотрудники.