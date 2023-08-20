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20 августа, 08:34

Четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком под Уфой

<p>Последствия ДТП на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/V_Sevastyanov/3155" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Севастьянов</a></p>

Последствия ДТП на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Обложка © T.me / Владимир Севастьянов

В Республике Башкортостан произошло смертельное ДТП с участием грузовика, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Последствия ДТП на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Фото © T.me / Владимир Севастьянов

Последствия ДТП на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Фото © T.me / Владимир Севастьянов

По данным ведомства, всё произошло сегодня утром на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Там водитель Lada Granta уснул за рулём и выехал на встречку, где столкнулся с грузовой "газелью". По первоначальной информации, погибли водитель легковушки и три пассажира.

Водитель большегруза выжил, ему потребовалась медицинская помощь. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, а также выехало руководство ГИБДД МВД по Республике Башкортостан и другие сотрудники.

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Николь Вербер
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