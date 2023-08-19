В Пермском крае в ДТП с участием автобуса пострадали 15 детей

Школьный автобус съехал с дороги во время движения по трассе Соликамск – Красновишерск в Пермском крае. Травмы в результате ДТП получили 16 человек, 15 из которых — дети. Об инциденте сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Всё произошло днём 19 августа. Автобус перевозил группу детей возрастом от 14 до 17 лет. Всего в транспортном средстве находилось 20 человек.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — отметили в пресс-службе местного СУ СК.