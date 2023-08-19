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19 августа, 20:51

В Пермском крае в ДТП с участием автобуса пострадали 15 детей

<p>Попавший в ДТП в Пермском крае автобус с детьми. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_59/1188" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Прикамья</a></p>

Попавший в ДТП в Пермском крае автобус с детьми. Обложка © t.me / Полиция Прикамья

Школьный автобус съехал с дороги во время движения по трассе Соликамск – Красновишерск в Пермском крае. Травмы в результате ДТП получили 16 человек, 15 из которых — дети. Об инциденте сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Всё произошло днём 19 августа. Автобус перевозил группу детей возрастом от 14 до 17 лет. Всего в транспортном средстве находилось 20 человек.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — отметили в пресс-службе местного СУ СК.

В Сочи три человека пострадали при ДТП с автобусом и легковым автомобилем

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Несколькими днями ранее похожий инцидент произошёл в Губинском районе Азербайджана у границы с Россией. Там пассажирский автобус сошёл с дороги и перевернулся. Травмы в результате инцидента получили 19 человек.

Илья Пушкарев
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