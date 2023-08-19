Регион

Уведомления отключены

19 августа, 09:55

В Сочи три человека пострадали при ДТП с автобусом и легковым автомобилем

<p>В Сочи столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/police_sochi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Сочи</a></p>

В Сочи столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Обложка © Telegram / Полиция Сочи

В Сочи рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадало три человека. Об этом сообщили в городском УВД.

Три пассажира автобуса пострадали при ДТП с легковым автомобилем в Сочи. Фото © Telegram / Полиция Сочи

Три пассажира автобуса пострадали при ДТП с легковым автомобилем в Сочи. Фото © Telegram / Полиция Сочи

"В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Инцидент произошёл перед тоннелем на дороге в посёлок Красная Поляна. По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение.

По данным полиции, водителя легкового автомобиля в результате ДТП зажало в салоне. Ему оказывают помощь медики и сотрудники МЧС.

Три ребёнка и один взрослый погибли в ДТП с грузовиками под Волгоградом

Три ребёнка и один взрослый погибли в ДТП с грузовиками под Волгоградом

Ранее Лайф писал о том, что в Казахстане девять человек погибли в ДТП. Трагедия произошла на 591-м километре трассы Алма-Ата – Екатеринбург.

Илья Суриков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров