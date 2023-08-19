В Сочи три человека пострадали при ДТП с автобусом и легковым автомобилем

В Сочи рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадало три человека. Об этом сообщили в городском УВД.

Три пассажира автобуса пострадали при ДТП с легковым автомобилем в Сочи. Фото © Telegram / Полиция Сочи

"В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Инцидент произошёл перед тоннелем на дороге в посёлок Красная Поляна. По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение.

По данным полиции, водителя легкового автомобиля в результате ДТП зажало в салоне. Ему оказывают помощь медики и сотрудники МЧС.