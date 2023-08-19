В Сочи три человека пострадали при ДТП с автобусом и легковым автомобилем
В Сочи столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Обложка © Telegram / Полиция Сочи
В Сочи рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадало три человека. Об этом сообщили в городском УВД.
Три пассажира автобуса пострадали при ДТП с легковым автомобилем в Сочи. Фото © Telegram / Полиция Сочи
"В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Инцидент произошёл перед тоннелем на дороге в посёлок Красная Поляна. По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение.
По данным полиции, водителя легкового автомобиля в результате ДТП зажало в салоне. Ему оказывают помощь медики и сотрудники МЧС.
Ранее Лайф писал о том, что в Казахстане девять человек погибли в ДТП. Трагедия произошла на 591-м километре трассы Алма-Ата – Екатеринбург.