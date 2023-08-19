Девять человек стали жертвами страшного ДТП в Казахстане на трассе, ведущей в Екатеринбург

В Казахстане девять человек погибли в ДТП неподалёку от посёлка Гульшат в Карагандинской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Последствия ДТП с девятью погибшими в Балхаше в Казахстане. Обложка © t.me / МВД Казахстана

Трагедия произошла около 06:00 (03:00 мск) на 591-м километре трассы Алма-Ата – Екатеринбург. Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.

"В результате ДТП девять человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение, — сообщил начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин.

В национальном операторе по управлению автомобильными дорогами "Казавтожол" рассказали подробности смертельной аварии, пишет портал "Орда".

"По предварительным данным, водитель а/м Toyota Camry не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение c а/м Honda Odyssey", — рассказали там.

В "тойоте" ехала семья из четырёх человек, трое из них погибли. Выжить удалось только 18-летней девушке. В "хонде" находились шестеро, никто не выжил.