Девять человек стали жертвами страшного ДТП в Казахстане на трассе, ведущей в Екатеринбург
В Казахстане девять человек погибли в ДТП на трассе Алма-Ата – Екатеринбург
В Казахстане девять человек погибли в ДТП неподалёку от посёлка Гульшат в Карагандинской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
Трагедия произошла около 06:00 (03:00 мск) на 591-м километре трассы Алма-Ата – Екатеринбург. Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.
"В результате ДТП девять человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение, — сообщил начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин.
В национальном операторе по управлению автомобильными дорогами "Казавтожол" рассказали подробности смертельной аварии, пишет портал "Орда".
"По предварительным данным, водитель а/м Toyota Camry не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение c а/м Honda Odyssey", — рассказали там.
В "тойоте" ехала семья из четырёх человек, трое из них погибли. Выжить удалось только 18-летней девушке. В "хонде" находились шестеро, никто не выжил.
Ранее Лайф писал, что жуткое столкновение легковушки и фуры под Тюменью унесло жизни семьи с тремя дочерьми. Водитель автомобиля "Инфинити" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Вольво". От удара 32-летний мужчина, находившийся за рулём, его 38-летняя супруга и девочки семи, девяти и 14 лет погибли.