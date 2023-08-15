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15 августа, 04:38

Жуткое столкновение легковушки и фуры под Тюменью унесло жизни семьи с тремя дочерьми

Супруги и трое их дочерей погибли в ДТП иномарки и фуры на трассе под Тюменью

<p>Грузовик и легковушка, столкнувшиеся на трассе в Тюменской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd72/8319" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Тюменской области</a></p>

Грузовик и легковушка, столкнувшиеся на трассе в Тюменской области. Обложка © t.me / ГИБДД Тюменской области

Семья из семи человек попала в аварию на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Погибли супруги и три их дочери, два мальчика госпитализированы, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Всё произошло в девятом часу вечера на 241-м километре. Водитель автомобиля "Инфинити" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Вольво". От удара 32-летний мужчина, находившийся за рулём, его 38-летняя супруга и девочки семи, девяти и 14 лет погибли. Трёхлетний и 11-летний мальчики госпитализированы.

Двое взрослых и двое детей погибли на федеральной трассе в Забайкальском крае

Двое взрослых и двое детей погибли на федеральной трассе в Забайкальском крае

Ранее Лайф рассказывал, что на трассе под Тюменью в ДТП кроссовера и фуры погибли трое детей и взрослый. Авария произошла в Ярковском районе — на 83-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

Артур Лапсаков
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