Жуткое столкновение легковушки и фуры под Тюменью унесло жизни семьи с тремя дочерьми

Семья из семи человек попала в аварию на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Погибли супруги и три их дочери, два мальчика госпитализированы, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Всё произошло в девятом часу вечера на 241-м километре. Водитель автомобиля "Инфинити" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "Вольво". От удара 32-летний мужчина, находившийся за рулём, его 38-летняя супруга и девочки семи, девяти и 14 лет погибли. Трёхлетний и 11-летний мальчики госпитализированы.