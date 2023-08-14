Двое взрослых и двое детей погибли на федеральной трассе в Забайкальском крае

На федеральной трассе в Забайкальском крае столкнулось два автомобиля, в итоге погибли двое взрослых и два ребёнка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло на трассе Чита – Забайкальск вблизи населённого пункта Атамановка. 28-летний водитель автомобиля "Лансер" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хонда". В результате скончались пассажир первой машины и три пассажира второй, среди которых двое детей. Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших также есть дети.

"По предварительной информации, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле "Хонда" без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвые. Предполагаемый виновник аварии не пострадал", — отмечается в сообщении МВД.