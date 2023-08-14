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14 августа, 01:53

Двое взрослых и двое детей погибли на федеральной трассе в Забайкальском крае

<p>Разбитый во время ДТП автомобиль в Забайкалье. Обложка © <a href="https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/40773985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Забайкальскому краю</a></p>

Разбитый во время ДТП автомобиль в Забайкалье. Обложка © УМВД России по Забайкальскому краю

На федеральной трассе в Забайкальском крае столкнулось два автомобиля, в итоге погибли двое взрослых и два ребёнка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло на трассе Чита – Забайкальск вблизи населённого пункта Атамановка. 28-летний водитель автомобиля "Лансер" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хонда". В результате скончались пассажир первой машины и три пассажира второй, среди которых двое детей. Ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших также есть дети.

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"По предварительной информации, все несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобиле "Хонда" без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвые. Предполагаемый виновник аварии не пострадал", — отмечается в сообщении МВД.

Ранее Лайф сообщал, что на въезде в Пятигорск водителя внедорожника выбросило из машины на несколько метров в результате ДТП. Травмы получили два человека — водитель и пассажир иномарки.

Юлия Коновалова
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