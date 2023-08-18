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18 августа, 08:24

Трое детей и один взрослый стали жертвами ДТП в Волгоградской области

Под Волгоградом четыре человека погибли при столкновении авто и двух грузовиков

<p>Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/VOLG_34MVD/2232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Волгоградской области</a></p>

Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / ГУ МВД РФ по Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. В результате аварии погибло четыре человека, в том числе несовершеннолетние. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

  • Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / ГУ МВД РФ по Волгоградской области
    Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / ГУ МВД РФ по Волгоградской области
  • Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / ГУ МВД РФ по Волгоградской области
    Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / ГУ МВД РФ по Волгоградской области

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ДТП произошло 17 августа в 22:55 на 809-м километре трассы Р22 "Каспий". Водитель легковушки по пути в Москву выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Man, а затем влетел в ещё одну фуру — Volvo.

"Водитель, четырнадцатилетний, одиннадцатилетняя и четырёхлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более людей.

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Светлана Оперук
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