Трое детей и один взрослый стали жертвами ДТП в Волгоградской области
Под Волгоградом четыре человека погибли при столкновении авто и двух грузовиков
Последствия ДТП в Михайловском районе. Обложка © Telegram / ГУ МВД РФ по Волгоградской области
В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. В результате аварии погибло четыре человека, в том числе несовершеннолетние. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.
ДТП произошло 17 августа в 22:55 на 809-м километре трассы Р22 "Каспий". Водитель легковушки по пути в Москву выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Man, а затем влетел в ещё одну фуру — Volvo.
"Водитель, четырнадцатилетний, одиннадцатилетняя и четырёхлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более людей.
Ранее супруги и три их дочери погибли в ДТП иномарки и фуры на трассе под Тюменью. Ещё два мальчика трёх и одиннадцати лет были доставлены в больницу.