Трое детей и один взрослый стали жертвами ДТП в Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. В результате аварии погибло четыре человека, в том числе несовершеннолетние. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.





ДТП произошло 17 августа в 22:55 на 809-м километре трассы Р22 "Каспий". Водитель легковушки по пути в Москву выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Man, а затем влетел в ещё одну фуру — Volvo.

"Водитель, четырнадцатилетний, одиннадцатилетняя и четырёхлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более людей.