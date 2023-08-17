Регион

Уведомления отключены

17 августа, 02:54

18 человек погибли в жутком ДТП с автобусом в Боливии

Deber: В Боливии не менее 18 человек погибло и 20 пострадали в ДТП с автобусом

<p>Автобус, попавший в ДТП в Боливии. Обложка © <a href="https://eldeber.com.bo/santa-cruz/accidente-de-bus-deja-al-menos-18-muertos-y-20-heridos-en-la-ruta-a-cochabamba_336350" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Deber</a></p>

Автобус, попавший в ДТП в Боливии. Обложка © Deber

Не менее 18 человек погибло, ещё 20 пострадали в жуткой аварии с автобусом в Боливии. Об этом сообщает местное издание Deber со ссылкой на правоохранительные органы.

"18 погибших и 20 раненых... итог аварии с участием автобуса межведомственной службы", — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что автобус съехал с дороги на 80-м километре трассы Санта-Крус – Кочабамба, после чего водитель транспортного средства получил ранения. Также сообщается, что среди погибших есть несовершеннолетние.

В Таджикистане фура без тормозов влетела в дома и машины, погибло 10 человек

В Таджикистане фура без тормозов влетела в дома и машины, погибло 10 человек

Ранее Лайф писал, что одиннадцать человек погибли в столкновении микроавтобуса и грузовика на автотрассе Ереван – Гюмри в Армении. ДТП произошло в ночь на 14 августа.

Кузьма Спирин
  • Новости
  • Боливия
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров