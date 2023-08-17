18 человек погибли в жутком ДТП с автобусом в Боливии
Deber: В Боливии не менее 18 человек погибло и 20 пострадали в ДТП с автобусом
Автобус, попавший в ДТП в Боливии. Обложка © Deber
Не менее 18 человек погибло, ещё 20 пострадали в жуткой аварии с автобусом в Боливии. Об этом сообщает местное издание Deber со ссылкой на правоохранительные органы.
"18 погибших и 20 раненых... итог аварии с участием автобуса межведомственной службы", — говорится в сообщении.
Журналисты рассказали, что автобус съехал с дороги на 80-м километре трассы Санта-Крус – Кочабамба, после чего водитель транспортного средства получил ранения. Также сообщается, что среди погибших есть несовершеннолетние.
Ранее Лайф писал, что одиннадцать человек погибли в столкновении микроавтобуса и грузовика на автотрассе Ереван – Гюмри в Армении. ДТП произошло в ночь на 14 августа.