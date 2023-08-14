В Армении столкнулись микроавтобус и грузовик, погибло одиннадцать человек

Одиннадцать человек погибли в столкновении микроавтобуса и грузовика на автотрассе Ереван – Гюмри в Армении. Как сообщает спасательная служба МВД страны, ДТП произошло в ночь на 14 августа.

Всё произошло на 90-м километре, где столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовой ЗИЛ. Шестерых доставили в больницу в Гюмри, позднее одного из пострадавших транспортировали в ереванский медцентр "Эребуни".