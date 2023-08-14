В Армении столкнулись микроавтобус и грузовик, погибло одиннадцать человек
Одиннадцать человек погибли в ДТП на трассе Ереван – Гюмри в Армении
Пострадавший в ДТП на трассе Ереван – Гюмри ЗИЛ. Обложка © aravot.am
Одиннадцать человек погибли в столкновении микроавтобуса и грузовика на автотрассе Ереван – Гюмри в Армении. Как сообщает спасательная служба МВД страны, ДТП произошло в ночь на 14 августа.
Всё произошло на 90-м километре, где столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовой ЗИЛ. Шестерых доставили в больницу в Гюмри, позднее одного из пострадавших транспортировали в ереванский медцентр "Эребуни".
Ранее Лайф рассказывал о ДТП на федеральной трассе в Забайкальском крае, где погибли двое взрослых и двое детей. Ещё шесть человек пострадало.