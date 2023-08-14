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14 августа, 05:16

В Армении столкнулись микроавтобус и грузовик, погибло одиннадцать человек

Одиннадцать человек погибли в ДТП на трассе Ереван – Гюмри в Армении

<p>Пострадавший в ДТП на трассе Ереван – Гюмри ЗИЛ. Обложка © <a href="https://www.aravot.am/2023/08/14/1361276/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aravot.am</a></p>

Пострадавший в ДТП на трассе Ереван – Гюмри ЗИЛ. Обложка © aravot.am

Одиннадцать человек погибли в столкновении микроавтобуса и грузовика на автотрассе Ереван – Гюмри в Армении. Как сообщает спасательная служба МВД страны, ДТП произошло в ночь на 14 августа.

Всё произошло на 90-м километре, где столкнулись микроавтобус Volkswagen и грузовой ЗИЛ. Шестерых доставили в больницу в Гюмри, позднее одного из пострадавших транспортировали в ереванский медцентр "Эребуни".

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Ранее Лайф рассказывал о ДТП на федеральной трассе в Забайкальском крае, где погибли двое взрослых и двое детей. Ещё шесть человек пострадало.

Юлия Коновалова
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