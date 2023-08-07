В Таджикистане фура без тормозов влетела в дома и машины, погибло 10 человек
Не менее 10 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в Таджикистане
В Таджикистане в городе Куляб в Хатлонской области произошло массовое ДТП с участием грузовика. Обложка © t.me / "Таджикистан — моя Родина"
В Таджикистане в городе Куляб в Хатлонской области произошло массовое ДТП с участием грузовика: у фуры отказали тормоза, после чего она врезалась в два дома и протаранила остальные автомобили. Погибло как минимум 10 человек.
В Таджикистане в городе Куляб в Хатлонской области произошло массовое ДТП с участием грузовика. Видео © t.me / "Таджикистан — моя Родина"
Причиной произошедшего стал отказ тормозов. По данным радио "Озоди", на данный момент известно как минимум о 10 погибших, ещё 14 человек получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На место происшествия по поручению главы Таджикистана Эмомали Рахмона выехали министр внутренних дел, министр здравоохранения, глава Хатлонской области и другие официальные лица.
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