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7 августа, 04:15

В Таджикистане фура без тормозов влетела в дома и машины, погибло 10 человек

Не менее 10 человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в Таджикистане

<p>В Таджикистане в городе Куляб в Хатлонской области произошло массовое ДТП с участием грузовика. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vatantj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Таджикистан — моя Родина"</a></p>

В Таджикистане в городе Куляб в Хатлонской области произошло массовое ДТП с участием грузовика. Обложка © t.me / "Таджикистан — моя Родина"

В Таджикистане в городе Куляб в Хатлонской области произошло массовое ДТП с участием грузовика: у фуры отказали тормоза, после чего она врезалась в два дома и протаранила остальные автомобили. Погибло как минимум 10 человек.

В Таджикистане в городе Куляб в Хатлонской области произошло массовое ДТП с участием грузовика. Видео © t.me / "Таджикистан — моя Родина"

Причиной произошедшего стал отказ тормозов. По данным радио "Озоди", на данный момент известно как минимум о 10 погибших, ещё 14 человек получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На место происшествия по поручению главы Таджикистана Эмомали Рахмона выехали министр внутренних дел, министр здравоохранения, глава Хатлонской области и другие официальные лица.

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Ранее четыре человека погибли, ещё три пострадали в результате массовой аварии на трассе в Краснодарском крае. Трагедия произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка, где столкнулось четыре машины: Chery Amulet, Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.

Анатолий Симоненко
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