Тащили за ноги: Спасение дальнобойщика из горящей фуры под Тюменью попало на видео

На трассе Тюмень – Омск рядом с посёлком Богандинский произошла жёсткая авария: большегруз въехал в ограждение и загорелся. Спасти водителя смогли свидетели ДТП, которые вытянули мужчину из горящего грузовика.

Свидетели вытащили водителя за ноги из горящей фуры после ДТП в Тюменской области. Видео © VK.com / "Тюмень Онлайн"

Авария произошла вчера вечером на 37-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Тюменском районе. По данным ГИБДД, водитель фуры врезался в ограждение, после чего грузовик моментально вспыхнул вместе с мужчиной внутри. Выдворять из огненного плена его бросились свидетели аварии: они выбили стекло, вытащили дальнобойщика за ноги и тем самым спасли ему жизнь. В считаные секунды после этого грузовик взорвался.

От медицинской помощи дальнобойщик отказался. Спасатели получили лёгкие травмы.