Тащили за ноги: Спасение дальнобойщика из горящей фуры под Тюменью попало на видео
Очевидцы вытащили водителя из горящей фуры после ДТП на трассе в Тюменской области
На трассе Тюмень – Омск рядом с посёлком Богандинский произошла жёсткая авария: большегруз въехал в ограждение и загорелся. Спасти водителя смогли свидетели ДТП, которые вытянули мужчину из горящего грузовика.
Свидетели вытащили водителя за ноги из горящей фуры после ДТП в Тюменской области. Видео © VK.com / "Тюмень Онлайн"
Авария произошла вчера вечером на 37-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Тюменском районе. По данным ГИБДД, водитель фуры врезался в ограждение, после чего грузовик моментально вспыхнул вместе с мужчиной внутри. Выдворять из огненного плена его бросились свидетели аварии: они выбили стекло, вытащили дальнобойщика за ноги и тем самым спасли ему жизнь. В считаные секунды после этого грузовик взорвался.
От медицинской помощи дальнобойщик отказался. Спасатели получили лёгкие травмы.
Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека погибли, ещё три пострадали в результате массовой аварии на трассе в Краснодарском крае. Трагедия произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Как рассказали в ведомстве, всего столкнулось четыре машины: Chery Amulet, Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.
t.me / ГИБДД Тюменской области