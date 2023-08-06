Регион

Уведомления отключены

6 августа, 20:50

Тащили за ноги: Спасение дальнобойщика из горящей фуры под Тюменью попало на видео

Очевидцы вытащили водителя из горящей фуры после ДТП на трассе в Тюменской области

На трассе Тюмень – Омск рядом с посёлком Богандинский произошла жёсткая авария: большегруз въехал в ограждение и загорелся. Спасти водителя смогли свидетели ДТП, которые вытянули мужчину из горящего грузовика.

Свидетели вытащили водителя за ноги из горящей фуры после ДТП в Тюменской области. Видео © VK.com / "Тюмень Онлайн"

Авария произошла вчера вечером на 37-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Тюменском районе. По данным ГИБДД, водитель фуры врезался в ограждение, после чего грузовик моментально вспыхнул вместе с мужчиной внутри. Выдворять из огненного плена его бросились свидетели аварии: они выбили стекло, вытащили дальнобойщика за ноги и тем самым спасли ему жизнь. В считаные секунды после этого грузовик взорвался.

От медицинской помощи дальнобойщик отказался. Спасатели получили лёгкие травмы.

Опубликовано видео, как водитель насмерть сбил ребёнка в Москве

Опубликовано видео, как водитель насмерть сбил ребёнка в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека погибли, ещё три пострадали в результате массовой аварии на трассе в Краснодарском крае. Трагедия произошла на 16-м километре трассы Тамань – Веселовка, сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Как рассказали в ведомстве, всего столкнулось четыре машины: Chery Amulet, Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.

Обложка ©

t.me / ГИБДД Тюменской области

Оксана Попова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тюменская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров