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20 августа, 11:05

Отлетевшая после ДТП Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре в Новосибирске

<p>Последствия ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-31101527_12962711" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АСТ-54</a></p>

Последствия ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. Обложка © VK / АСТ-54

Девушка погибла в результате столкновения двух легковушек в Новосибирске. Кадры от очевидцев с места аварии публикует АСТ-54.

Последствия ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП произошло на Красном проспекте по вине 20-летнего водителя Ford Focus, который за год уже 18 раз привлекался к административной ответственности, 16 из которых — за превышение скорости.

Парень проехал на красный и столкнулся с Toyota Corolla Fielder, в результате чего "Тойоту" отбросило на тротуар, где в этот момент находились два пешехода. В итоге погибла девушка 2000 года рождения, пострадали 36-летний пассажир японской иномарки и ещё одна женщина-пешеход.

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Ранее Лайф рассказывал о страшной аварии, произошедшей на 19-м километре автодороги "Западный обход" города Уфы. Там из-за уснувшего за рулём водителя лоб в лоб столкнулись Lada Granta и "газель". В итоге четыре человека погибли, ещё один был госпитализирован.

Николь Вербер
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