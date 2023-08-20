Отлетевшая после ДТП Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре в Новосибирске

Девушка погибла в результате столкновения двух легковушек в Новосибирске. Кадры от очевидцев с места аварии публикует АСТ-54.

Последствия ДТП на Красном проспекте в Новосибирске. Видео © VK / АСТ-54

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП произошло на Красном проспекте по вине 20-летнего водителя Ford Focus, который за год уже 18 раз привлекался к административной ответственности, 16 из которых — за превышение скорости.

Парень проехал на красный и столкнулся с Toyota Corolla Fielder, в результате чего "Тойоту" отбросило на тротуар, где в этот момент находились два пешехода. В итоге погибла девушка 2000 года рождения, пострадали 36-летний пассажир японской иномарки и ещё одна женщина-пешеход.