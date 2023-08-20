"Дверь минусонули": Niletto протаранил чужую машину перед концертом в Екатеринбурге
Niletto попал в ДТП перед выступлением в Екатеринбурге
Российский певец Niletto угодил в ДТП в Екатеринбурге по пути на выступление. Инцидент произошёл неподалеку от торгово-развлекательного центра "Гринвич". О происшествии исполнитель сообщил в соцсетях.
Niletto попал в ДТП перед выступлением в Екатеринбурге. Видео Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / niletto_official
В опубликованном артистом видеоролике видно, что незначительные повреждения в результате аварии получили лишь транспортные средства. Сам певец и пассажиры его автомобиля не пострадали. На произошедшее Niletto отреагировал с юмором.
"Дверь минусонули. Нормально двигаемся, по кайфу", — высказался об инциденте исполнитель.
Напомним, что 5 августа в ДТП попала и певица Лада Дэнс. Врачи диагностировали у неё черепно-мозговую травму, а также ушибленную рану лба. В процессе лечения звезде даже потребовалось несколько операций на лице. Уже 19-го числа артистка вернулась на сцену, выступив в Нижнем Новгороде на обезболивающих.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / niletto_official