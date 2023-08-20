"Дверь минусонули": Niletto протаранил чужую машину перед концертом в Екатеринбурге

Российский певец Niletto угодил в ДТП в Екатеринбурге по пути на выступление. Инцидент произошёл неподалеку от торгово-развлекательного центра "Гринвич". О происшествии исполнитель сообщил в соцсетях.

Niletto попал в ДТП перед выступлением в Екатеринбурге. Видео Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / niletto_official

В опубликованном артистом видеоролике видно, что незначительные повреждения в результате аварии получили лишь транспортные средства. Сам певец и пассажиры его автомобиля не пострадали. На произошедшее Niletto отреагировал с юмором.