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19 августа, 21:33

На сцену вынесли на руках: Лада Дэнс дала первый концерт после ДТП

Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс выступила в Нижнем Новгороде под обезболивающими

Певица Лада Дэнс под обезболивающими препаратами выступила на концерте по случаю 802-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Исполнительница предстала перед широкой публикой впервые после аварии, которая произошла 5 августа в Подмосковье.

Лада Дэнс на сцене впервые после ДТП. Видео © t.me / SHOT

Полученные в результате ДТП травмы сказались на поведении звезды. На сцену Дэнс вынесли её помощники, а в ходе концерта исполнительница сильно хромала и избегала активных движений.

По данным телеграм-канала SHOT, выступление контролировал медицинский персонал. Команда артистки была против, однако Лада, по их словам, всегда "чувствовала высокую ответственность перед своими зрителями и буквально рвалась на сцену".

Лада Дэнс после ДТП в Подмосковье: Теперь я просто Лада, Дэнс уже будет сложно

Лада Дэнс после ДТП в Подмосковье: Теперь я просто Лада, Дэнс уже будет сложно

Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. В процессе лечения звезде даже потребовалось несколько операций на лице.

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Кадр видео t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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