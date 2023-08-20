На сцену вынесли на руках: Лада Дэнс дала первый концерт после ДТП
Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс выступила в Нижнем Новгороде под обезболивающими
Певица Лада Дэнс под обезболивающими препаратами выступила на концерте по случаю 802-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Исполнительница предстала перед широкой публикой впервые после аварии, которая произошла 5 августа в Подмосковье.
Лада Дэнс на сцене впервые после ДТП. Видео © t.me / SHOT
Полученные в результате ДТП травмы сказались на поведении звезды. На сцену Дэнс вынесли её помощники, а в ходе концерта исполнительница сильно хромала и избегала активных движений.
По данным телеграм-канала SHOT, выступление контролировал медицинский персонал. Команда артистки была против, однако Лада, по их словам, всегда "чувствовала высокую ответственность перед своими зрителями и буквально рвалась на сцену".
Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. В процессе лечения звезде даже потребовалось несколько операций на лице.
Кадр видео t.me / SHOT