На сцену вынесли на руках: Лада Дэнс дала первый концерт после ДТП

Певица Лада Дэнс под обезболивающими препаратами выступила на концерте по случаю 802-летия со дня основания Нижнего Новгорода. Исполнительница предстала перед широкой публикой впервые после аварии, которая произошла 5 августа в Подмосковье.

Лада Дэнс на сцене впервые после ДТП. Видео © t.me / SHOT

Полученные в результате ДТП травмы сказались на поведении звезды. На сцену Дэнс вынесли её помощники, а в ходе концерта исполнительница сильно хромала и избегала активных движений.

По данным телеграм-канала SHOT, выступление контролировал медицинский персонал. Команда артистки была против, однако Лада, по их словам, всегда "чувствовала высокую ответственность перед своими зрителями и буквально рвалась на сцену".