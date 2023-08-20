Регион

Уведомления отключены

20 августа, 17:16

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Луганске

<p>Пассажирский автобус врезался в грузовик в Луганске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/mvd_lnr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД ЛНР</a></p>

Пассажирский автобус врезался в грузовик в Луганске. Фото © VK / МВД ЛНР

В Луганске пассажирский автобус врезался в остановившийся на красный сигнал светофора грузовик. В аварии пострадало шесть человек. О ДТП сообщила пресс-служба МВД по ЛНР.

"19 августа в Луганске водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ, во время перевозки пассажиров по маршруту не выбрал безопасную дистанцию, проявил невнимательность, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo c полуприцепом", говорится в публикации.

Травмы разной тяжести получил водитель автобуса и пятеро пассажиров. В областном МВД призвали водителей сохранять предельную внимательность за рулём и не отвлекаться от дороги.

Отлетевшая после ДТП Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре в Новосибирске

Отлетевшая после ДТП Toyota насмерть сбила девушку на тротуаре в Новосибирске

А в Омске девушка погибла в смертельном ДТП, торопясь доехать до совершившего суицид мужа. Когда она выезжала со двора, в её "хонду" влетел "хёндай".

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров