Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Луганске

В Луганске пассажирский автобус врезался в остановившийся на красный сигнал светофора грузовик. В аварии пострадало шесть человек. О ДТП сообщила пресс-служба МВД по ЛНР.

"19 августа в Луганске водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ, во время перевозки пассажиров по маршруту не выбрал безопасную дистанцию, проявил невнимательность, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo c полуприцепом", — говорится в публикации.

Травмы разной тяжести получил водитель автобуса и пятеро пассажиров. В областном МВД призвали водителей сохранять предельную внимательность за рулём и не отвлекаться от дороги.