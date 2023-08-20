Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Луганске
Пассажирский автобус врезался в грузовик в Луганске. Фото © VK / МВД ЛНР
В Луганске пассажирский автобус врезался в остановившийся на красный сигнал светофора грузовик. В аварии пострадало шесть человек. О ДТП сообщила пресс-служба МВД по ЛНР.
"19 августа в Луганске водитель 1966 года рождения, управляя автобусом ЛиАЗ, во время перевозки пассажиров по маршруту не выбрал безопасную дистанцию, проявил невнимательность, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo c полуприцепом", — говорится в публикации.
Травмы разной тяжести получил водитель автобуса и пятеро пассажиров. В областном МВД призвали водителей сохранять предельную внимательность за рулём и не отвлекаться от дороги.
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