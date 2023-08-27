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27 августа, 16:01

Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани

В Казани автомобиль врезался в остановку, пострадала женщина

Машина на полной скорости влетела в остановку общественного транспорта с людьми в районе Колхозного рынка в Казани. Как пишет "Татарстан 24", пострадала женщина, она госпитализирована.

В Казани автомобиль вылетел на остановку, пострадала женщина. Видео © "Татарстан 24"

На опубликованном телеканалом видео — момент, когда пострадавшую забирает скорая помощь, за этим наблюдают прохожие. О подробностях инцидента не сообщалось.

Калужский губернатор рассказал о состоянии людей, сбитых пьяным водителем на остановке

Калужский губернатор рассказал о состоянии людей, сбитых пьяным водителем на остановке

Лайф рассказывал о другом ДТП с остановкой, которое произошло в Калуге. Там неадекватный водитель врезался в толпу. Пострадали десять человек, из которых несколько госпитализировали, один — в реанимации. Ещё двоих детей эвакуировали в РДКБ Минздрава РФ. Как выяснила экспертиза, лихач был под наркотиками. Возбуждено уголовное дело, виновник находится в больнице под конвоем.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Матвей Константинов
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