Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани
В Казани автомобиль врезался в остановку, пострадала женщина
Машина на полной скорости влетела в остановку общественного транспорта с людьми в районе Колхозного рынка в Казани. Как пишет "Татарстан 24", пострадала женщина, она госпитализирована.
В Казани автомобиль вылетел на остановку, пострадала женщина. Видео © "Татарстан 24"
На опубликованном телеканалом видео — момент, когда пострадавшую забирает скорая помощь, за этим наблюдают прохожие. О подробностях инцидента не сообщалось.
Лайф рассказывал о другом ДТП с остановкой, которое произошло в Калуге. Там неадекватный водитель врезался в толпу. Пострадали десять человек, из которых несколько госпитализировали, один — в реанимации. Ещё двоих детей эвакуировали в РДКБ Минздрава РФ. Как выяснила экспертиза, лихач был под наркотиками. Возбуждено уголовное дело, виновник находится в больнице под конвоем.
ТАСС / Егор Алеев