Калужский губернатор рассказал о состоянии людей, сбитых пьяным водителем на остановке

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о состоянии пострадавших в результате жуткого ДТП в центре Калуги, где водитель протаранил толпу людей на остановке.

"Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом глава региона уточнил, что сегодня решится вопрос об эвакуации некоторых пострадавших из областной клинической больницы в федеральный медицинский центр. Предварительно, могут перевести троих пациентов, а также одного ребёнка из детского медучреждения.