Калужский губернатор рассказал о состоянии людей, сбитых пьяным водителем на остановке
Губернатор Шапша: Пострадавшие в ДТП в Калуге находятся в стабильном состоянии
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о состоянии пострадавших в результате жуткого ДТП в центре Калуги, где водитель протаранил толпу людей на остановке.
"Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом глава региона уточнил, что сегодня решится вопрос об эвакуации некоторых пострадавших из областной клинической больницы в федеральный медицинский центр. Предварительно, могут перевести троих пациентов, а также одного ребёнка из детского медучреждения.
Напомним, вчера днём водитель в неадекватном состоянии въехал в толпу людей, в результате чего пострадало десять человек. Несколько раненых были госпитализированы, один из них попал в реанимацию. Двоих детей эвакуировали в РДКБ Минздрава РФ. Экспертиза показала, что в крови лихача на момент ДТП были наркотики. Возбуждено уголовное дело. Сам водитель сейчас находится в больнице под конвоем.