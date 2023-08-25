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25 августа, 07:23

Калужский губернатор рассказал о состоянии людей, сбитых пьяным водителем на остановке

Губернатор Шапша: Пострадавшие в ДТП в Калуге находятся в стабильном состоянии

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о состоянии пострадавших в результате жуткого ДТП в центре Калуги, где водитель протаранил толпу людей на остановке.

"Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом глава региона уточнил, что сегодня решится вопрос об эвакуации некоторых пострадавших из областной клинической больницы в федеральный медицинский центр. Предварительно, могут перевести троих пациентов, а также одного ребёнка из детского медучреждения.

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Момент жуткой аварии с 10 пострадавшими в центре Калуги попал на видео

Напомним, вчера днём водитель в неадекватном состоянии въехал в толпу людей, в результате чего пострадало десять человек. Несколько раненых были госпитализированы, один из них попал в реанимацию. Двоих детей эвакуировали в РДКБ Минздрава РФ. Экспертиза показала, что в крови лихача на момент ДТП были наркотики. Возбуждено уголовное дело. Сам водитель сейчас находится в больнице под конвоем.

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ГУ МЧС РФ по Калужской области

Николь Вербер
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