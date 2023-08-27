Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии, есть пострадавшие
МЧС Абхазии: Девять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
Место ДТП с участием российских туристов в Абхазии. Обложка © Пресс-служба МЧС Абхазии
Девять туристов пострадали в ДТП на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур в районе села Псырцха Гудаутского района Абхазии, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Они ехали в микроавтобусе "Мерседес".
"Столкнулись автомобили "Мерседес" и "Тойота". Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 02:49. В результате аварии пострадали девять человек, приехавших на отдых в республику. Все они доставлены в больницу", — говорится в опубликованном сообщении.
Как пишет "Sputnik Абхазия", большая часть пострадавших туристов — россияне. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Лайф писал о страшном ДТП на автодороге, ведущей к абхазскому озеру Рица. Пострадали три человека, ещё один погиб — женщина из Санкт-Петербурга.