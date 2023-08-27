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27 августа, 11:41

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии, есть пострадавшие

МЧС Абхазии: Девять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

<p>Место ДТП с участием российских туристов в Абхазии. Обложка © <a href="https://mchs.apsny.land/novosti/item/2831-dtp-v-gudautskom-rajone" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МЧС Абхазии</a></p>

Место ДТП с участием российских туристов в Абхазии. Обложка © Пресс-служба МЧС Абхазии

Девять туристов пострадали в ДТП на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур в районе села Псырцха Гудаутского района Абхазии, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Они ехали в микроавтобусе "Мерседес".

"Столкнулись автомобили "Мерседес" и "Тойота". Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 02:49. В результате аварии пострадали девять человек, приехавших на отдых в республику. Все они доставлены в больницу", — говорится в опубликованном сообщении.

Как пишет "Sputnik Абхазия", большая часть пострадавших туристов — россияне. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Матвей Константинов
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