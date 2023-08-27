Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии, есть пострадавшие

Девять туристов пострадали в ДТП на 85-м километре автотрассы Псоу – Ингур в районе села Псырцха Гудаутского района Абхазии, сообщили в пресс-службе МЧС республики. Они ехали в микроавтобусе "Мерседес".

"Столкнулись автомобили "Мерседес" и "Тойота". Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 02:49. В результате аварии пострадали девять человек, приехавших на отдых в республику. Все они доставлены в больницу", — говорится в опубликованном сообщении.

Как пишет "Sputnik Абхазия", большая часть пострадавших туристов — россияне. Обстоятельства ДТП устанавливаются.