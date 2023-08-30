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30 августа, 11:45

Российских туристов не напугал масштабный пожар в Геленджике

РСТ не видит массового отказа туристов от путёвок из-за пожара в Геленджике

Крупный пожар в Геленджике не затронул туристическую зону. Российский союз туриндустрии не видит, чтобы россияне начали отказываться от путёвок из-за этого ЧП. Об этом заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"Ни массовых, никаких (отказов. — Прим. ред.) пока нет. Воспринимают это адекватно. Интересуются, конечно, но ни один отель, база или место отдыха не затронуты", — сказал он.

В интервью RT он высказал мнение, что до жилых районов и рекреационных объектов пожар не дойдёт.

Названа причина масштабного лесного пожара в Геленджике

Названа причина масштабного лесного пожара в Геленджике

Напомним, накануне в Геленджике произошёл и был быстро потушен один лесной пожар, но к вечеру начался второй, ещё более масштабный. Огонь охватил площадь более 100 гектаров.

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LIFE

Андрей Григорьев
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