Российских туристов не напугал масштабный пожар в Геленджике
РСТ не видит массового отказа туристов от путёвок из-за пожара в Геленджике
Крупный пожар в Геленджике не затронул туристическую зону. Российский союз туриндустрии не видит, чтобы россияне начали отказываться от путёвок из-за этого ЧП. Об этом заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
"Ни массовых, никаких (отказов. — Прим. ред.) пока нет. Воспринимают это адекватно. Интересуются, конечно, но ни один отель, база или место отдыха не затронуты", — сказал он.
В интервью RT он высказал мнение, что до жилых районов и рекреационных объектов пожар не дойдёт.
Напомним, накануне в Геленджике произошёл и был быстро потушен один лесной пожар, но к вечеру начался второй, ещё более масштабный. Огонь охватил площадь более 100 гектаров.
LIFE