Российских туристов не напугал масштабный пожар в Геленджике

Крупный пожар в Геленджике не затронул туристическую зону. Российский союз туриндустрии не видит, чтобы россияне начали отказываться от путёвок из-за этого ЧП. Об этом заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"Ни массовых, никаких (отказов. — Прим. ред.) пока нет. Воспринимают это адекватно. Интересуются, конечно, но ни один отель, база или место отдыха не затронуты", — сказал он.