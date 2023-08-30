Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 гектаров
Мэр Богодистов: Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров. К тушению огня привлечены сотни человек, в том числе добровольцы. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.
Тушение пожара в Геленджике. Видео © LIFE
"Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га", — написал он в телеграм-канале.
В ликвидации пожара задействовано более 80 единиц техники и около 450 человек, включая добровольцев. Также к тушению возгорания привлечены самолёты-амфибии Бе-200.
Ранее сообщалось, что в Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. В общей сложности к ликвидации огня было привлечено 47 человек личного состава и 13 единиц техники, включая вертолёт. Позднее был задержан предполагаемый виновник пожаров. Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели у своего дома, чтобы оголить их и затем продать. После этого пламя перешло на лесной массив. Позднее стало известно, что в Геленджике потушили все лесные пожары. Однако накануне вечером в Геленджике рядом с "Сафари-парком" вспыхнул новый пожар, площадь которого изначально составила пять гектаров, а позже увеличилась до 30 гектаров.
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