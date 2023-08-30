Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров. К тушению огня привлечены сотни человек, в том числе добровольцы. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Тушение пожара в Геленджике. Видео © LIFE

"Последние данные о ситуации на пожаре. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 га", — написал он в телеграм-канале.